教局研校長北上「跟崗」交流　或放寬自資課程內地生數目

疫情肆虐本港三年，由國家行政學院承辦的「校長領導研習班」過去三年亦因而停辦，惟根據規定新任校長在首3年，須參與指定時數培訓及到內地交流，否則教育局將「出信」。在立法會特別財委會會議上，教育局局長蔡若蓮透露正研究學校校長透過「跟崗」及「蹲點」模式在內地交流，以補足情況。蔡續指，中小學內地交流團的主題選擇多，相信能滿足學生不同興趣，她呼籲師生及提辦理回鄉證；而指中旅社已連日加班處理辦理工作，教育局會協助跟進特殊情況的申請。

至於自資院校運作，蔡若蓮強調必須「質素行先」，不會為了院校生存而平均分配資源。她又指內地、台灣及澳門學生修讀本港自資課程的人數，目前只能佔整體學生一至兩成，正與內地教育部門商討，在符合質素的課程放寬限制。議員葉劉淑儀指有自資院校獲政府資助少，關注課程收生困難及欠競爭力，而放寬內地學生限制要考慮課程質素，否則有內地學生報讀只為獲得香港居民身份。

另一議員鄧飛關注學生人數下降，建議重組中小學校網，增加學校收生靈活性。蔡若蓮回覆指曾考慮過有關建議，但形容改校網是「牽一髮動全身」，影響家長及學校規劃，認為收生不應「全港大兜亂」，會透過借調及調撥學額，靈活彈性處理。 她補充說，教師流失受各種原因影響，包括人口老化及退休教師人數增加等，但有教師編制補充，教師人手充足，教育局會留意有無部分學科招聘困難，調整教師培訓學額。