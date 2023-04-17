2019年參與金鐘暴動　8被告判囚28至34個月　官斥破壞社會安寧

2019年9月29日金鐘發生警民衝突，大批示威者就擒。當中8人被控暴動罪。他們在開審前認罪，押後至今日(17日)在區院判刑。法官練錦鴻指，示威者出師無名、自私自大，所用的武器亦具殺傷力眾被告的行為嚴重破壞社會安寧，滋擾公眾，形容當時金鐘形同戰場。法官批評有外來勢力及別有用心的人推波助瀾，判8人入獄28至34個月。

8名被告分別是20歲學生何狄恆、21歲學生霍文聰、19歲學生黃梓傑、20歲學生羅康傑、20歲學生陳和睿、27歲營業代表陳恩富、19歲學生岑璟禎和19歲無申報職業的賴駒馳。控罪指，各被告於2019年9月29日金鐘道一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。陳和睿及陳恩富另被指管有攻擊性武器，即一個可發出雷射光束的裝置，此罪獲批准存檔法庭，未經批准不可檢控。法庭考慮到黃梓傑的背景等因素，判他入獄28個月。陳和睿及陳恩富管雷射筆，刑責較重，判入獄34個月。羅康傑入獄33個月，其餘4人入獄32個月。

案情透露，控罪所指當日有人發起「全球反極權大遊行」，起點是銅鑼灣，終點設於金鐘，當局沒有事前接獲通知，亦沒批出不反對通知書。當日下午，有示威者集結在銅鑼灣一帶。執法人員多次警告，但示威者拒絕散去。至下午3時許開始，有人在政總外的夏慤道堵路，向政總投擲汽油彈及磚頭等硬物，亦有人以巨型橡筋投射物品。執法人員發射催淚彈，又調派人群管理特別用途車發射藍色水劑，但未能成功驅散示威者。之後執法人員採取圍捕行動，結果當場拘捕涉案8名被告。

案件編號：DCCC 114/2021