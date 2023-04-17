首宗案件判囚57個月　再認與另一宗暴動有關　28歲女加監2年

2019年11月大批示威者佔據香港理工大學校園，與執法部門對峙多日，事後有逾千人被捕。其中1名女子早前承認暴動罪，押後至今(17日)在區院判刑。法官判她入獄52個月。被告去年被裁定參與2019年10月1日的暴動，判囚57個月，她現正服刑。法官今日下令理大暴動案刑期中的24個月，與其正服的刑期分期執行，意味着被告須加監2年。

28歲被告方穎雯，承認於2019年11月18日，在理大外暢運道一帶參與暴動。被告早前因另涉一宗同年10月1日在佐敦一帶的暴動案件受審，被裁定暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪成，被判囚4年9個月。

本案案情指，2019年11月11日至28日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並有組織地佔據理大，架設路障及檢查站以限制進入理大的人士，又破壞理大內設施。示威者從連接理大的天橋向下投擲物品，更使用汽油彈、弓箭等，與警方對峙，期間有警員受傷及裝甲車被破壞。警方期間拘捕逾1200人，及約700人被警方登記後離去。被告則是在警方於同月17日前封鎖理大前，已身在理大範圍。案發當日下午1時許，有逾百人試圖從理大正門逃走，當中包括被告。他們在暢運道一帶與警方對峙，被告其後則被警員制服在地。被告當時備有防毒面罩、潛水鏡及口罩等。

案件編號：DCCC 203,204,206,616/2021