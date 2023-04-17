83名內地醫護來港　參與醫療人才交流計劃　第二批料年底赴港

本港醫療系統長期人手不足，醫管局早前推出「大灣區醫療人才交流計劃」，期望緩解公共醫療系統的壓力。參與計劃的廣東省醫護人員，今日(17日)乘坐高鐵在於中午抵港，連同上周已抵港的7名醫生及3名中醫專家，今次交流計劃共有83名廣東省專才來港。

醫管局主席范鴻齡表示，今日有70名廣東省護士和3名醫生來港，交流計劃累計有83名專才，相關醫生及護士將獲安排學習及交流活動。范續指，是次計劃對香港是非常大的鼓舞，亦感謝省衞健委對本港的支持。據悉，是次抵港醫護人員中，有9名醫生已獲醫務委員會註冊，當中5位來自呼吸外科，其餘來自傳染病科、心血管科、麻醉科及放射科，稍後會於九龍中、九龍西及新界西聯網醫院服務。而護士方面，預計將合共300名大灣區護士來港交流，首批70名護士平均年資為8年以上，部分年資超過20年，並均通過廣東省衞健委的筆試及口試。

范鴻齡續稱，預料兩年內會有300名護士來港，第二批約100人預料年底抵港。至於在海外的招聘工作，范醫管局在英國已發出100份有條件聘書，收回約20多份，醫管局會有專隊跟進每宗申請個案；除了大灣區及英國外，當局亦計劃在6月到澳洲招聘，實行多管齊下在全球招聘人才。