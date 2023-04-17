政Whats噏：西九法院走犯　黎棟國批識別方式落後　倡用新科技

西九龍裁判法院早排就發生「掉包走犯」事件，令社會嘩然。做過保安局局長嘅議員黎棟國話唔排除當值人員有疏忽，認為有必要處理，仲話事件反映現行嘅程序有保安漏洞，用手帶識別犯人根本唔足夠，建議政府用新方法去堵塞漏洞，尤其要利用新科技。

黎棟國今日(17日)喺社交平台話呢件事揭示咗現行確認犯人身份，然後釋放疑犯程序有漏洞，只不過一直無發生事，所以無人知喎。佢覺得今次之所以可以換到人，係因為手帶本身設計好易除，要解決漏洞，政府可以參考醫院識別病人嘅做法，畀一條一次性需要用較剪斷，先除到嘅手帶疑犯用，咁就可以解決問題，而且成本唔會太高。

唔單止現有嘅方法，佢都建議政府善用科技，例如用電子化採集指紋，或者將犯人帶上庭之前影張相，離開嘅時候，仲可以用裝置對番，咁就可以將犯錯比例降低。佢仲認為政府可以將呢啲科技拓展到其他方面，咁先可以做一個電子化政府。

另一議員鄧家彪亦去信立法會保安事務委員會，要求加議程討論西九龍法院「掉包走犯」事件，包括事件成因、現有疑犯看管程序嘅漏洞同不足，同埋加強扣押期間保安措施嘅可行性，包括不限於掙用身份識別科技，以杜絕同類事件發生。