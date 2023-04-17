海關青衣截躉船檢7400萬元私煙拘3男　10日內第2宗

上周三(12日)傍晚時分，海關利用雷達監控系統，發現一艘可疑拖船拖動一艘躉船，以較快速度在本港西南部水域航行，關員隨即派出高速截擊艇進行截查，其後於青衣對開海面登船調查。當時船上共有3名男船員及15個貨櫃，由於相關船員一直採取不合作態度，亦未能出示載貨艙單及能夠交代貨物內容的文件，海關決定針對貨櫃作進一步檢查。

翌日(13日)，關員打開其中2個貨櫃時，揭發內裏裝有約2,000萬支懷疑私煙，根據包裝顯示，該批私煙相信是內地製造，表面印有「專供出口」字句，估計市值約7,400萬港元，應課稅值約5,000萬港元，隨即拘捕該3名船員(24至54歲)。案件交由海關港口及海域科海域調查組跟進，正追查私煙的來源和去向，不排除會有更多人被捕。

今次是海關10日內揭發第2宗同類案件。本月4日，海關雷達監控指揮中心監察本港水域時，亦發現有拖船連同躉船於西南水域航行，由於其航速較正常更快，引起海關懷疑，其後於青衣對開海面截停船隻調查。關員要求出示載貨艙單時，3名船員均支吾以對，經進一步調查後，最終發現躉船上16個貨櫃大部分為空載的「吉櫃」，而其中2個貨櫃則盛載與是次案件相同數量的私煙。由於2案手法、地點及性質高度相似，不排除背後牽涉同一私煙集團。

海關強調會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年；根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。