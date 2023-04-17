海上業界空缺率30%兼高齡　促政府輸入外勞解困

香港面對出生率下降、勞動人口持續減少的問題，導致各行各業青黃不接，海上業界今（17日）表示，行業面對約30%的空缺率，大量高齡、甚至有75歲仍未退休的員工，更有業界指每年平均僅得2名30歲以下的年輕人入行，惟政府過去鮮有鼓勵年情人投身業界，加上教育輕工科，業界遂建議要輸入外勞解決短期問題，強調若政府再不正視，會影響未來多個海上工程及香港作為航運中心的地位。

航運交通界議員易志明表示，海上作業一直面對人手短缺及青黄不接的問題，隨着人口老化，出生率下降，勞動人口持續減少，加劇人力資源不足的問題。而海上業界對船舶維修、輪機手及船長的人才最為短缺，指政府有必要制定有效解困措施。商界議員嚴剛指本地年輕人很少願意從事強體力、擔風險、三班倒的工作，建議政府短暫輸入外勞，盡快系統評估並及時修訂相關勞工引進政策，避免影響香港國際航運中心的地位以及本港進出口物資的交通保障。

業界代表稱，政府的「海運及空運人才培訓基金」不能解決人手不足問題，而且政府多個方案主要是中長期，不能解決眼前問題，加上未來有多個海上工程，因此希望政府可放寬外勞政策，亦可為外勞提供培訓課程和技能測試。