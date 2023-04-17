茶客直擊冧假天花感心慌慌　市民指酒樓要多檢查

粉嶺酒樓今晨(17日)塌天花事故嚇壞茶客，有在現場飲茶的市民表示，當時飲到8時半左右，突然聽到一聲巨響，初時以為是石油氣發生爆炸，未幾即見到2塊比成人手掌還大的石屎從高處墮下，附近茶客嚇至即時彈開。酒樓職員見到情況後亦反應快，立刻叫附近茶客散開，以免再有假天花跌下打中人，同時又找來商場管理處人員處理，並且搬枱擋住塌天花位置，避免有人不慎行經造成意外。

該市民續指，過了數分鐘，現場又連續傳出「嘭、嘭」的墮物聲響，聲音好似放炮仗般響亮，跟住又見到有石屎飛墮。當大家以為告一段落，豈料10多秒後，整塊假天花也塌下來，伴隨着多塊大小不一的石屎也墮下，嚇到他感到心慌慌，擔心酒樓內其他假天花也一齊塌下。

對於意外市民有不同意見，街坊鄭小姐指有光顧該酒樓，對事件感到意外，「唔明白點解假天花會跌落嚟」。她又謂，意外是防不勝防，可能每間餐廳都會發生，由於上址一直是酒樓，可能建築物開始老化引致意外，負責管理的部門應該要多作巡查。

市民李先生稱，當時他正在逛商場，見到茶客憂心忡忡離開酒樓，令他感覺事件「幾得人驚」，奉勸「千祈唔好話杞人憂天，因為天花真係會冧落嚟」。對於近期不同設施發生多宗冧天花事故，李指「有可能管理層要負責任」，他日後光顧酒樓時會睇清楚有否問題，希望酒樓及商場定期找人多些檢查設施。另一名李先生說，一直有幫襯涉事酒樓，正常情況假天花應該不會墮下，現時到處都有塌物意外，相信是公司管理問題，日後他會考慮轉到其他酒樓飲茶。