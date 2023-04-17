港府研優化最低工資檢討機制　報告10月底前出爐

法定最低工資水平下月起由現時每小時37.5元上調至40元。

已凍結4年的法定最低工資，將於下月起由現時每小時37.5港元上調至40港元。勞工及福利局局長孫玉菡今日(17日)出席立法會財委會特別會議時表示，行政長官已邀請最低工資委員會研究優化法定最低工資檢討機制，包括檢討周期、如何提高效率等。相關研究報告將於今年10月底前提交。

孫玉菡又提到，立法會去年6月通過法例，落實取消強積金「對沖」遣散費及長期服務金的安排，政府將不遲於2025年實施取消「對沖」，並會向僱主提供為期25年、總額超過330億元的資助，協助企業適應政策轉變。當局計劃今年中向立法會申請撥款，開發政府資助計劃電腦資訊系統。

另外，為紓緩社福界護士人手短缺，孫玉菡指政府未來5年將額外資助超過1,700位學生，修讀普通科登記護士訓練課程。受資助的學生須於畢業後在社署認可的福利服務機構，任職普通科登記護士連續不少於3年。政府另會優化「鼓勵在新私人發展物業內提供安老院舍院址計劃」，包括提高可受惠的院舍面積和進一步寬免該等樓面計入項目可容納的最高樓面面積。勞福局正與發展局制訂具體細節，爭取今年第二季推出優化措施，試行3年再檢討。