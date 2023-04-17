料5.1長假期內地旅客急增　議員憂接待力嚴重不足

自本港恢復全面通關，內地及海外到訪旅客人數亦逐步回升，而鄰近5.1長假期，預計到時旅客人數會急劇飆升，各界關注香港承載能力如何？立法會今（17日）審議有關財政預算案有關文體旅的開支時，議員指過去疫情導致導遊、酒店業界等行業人員轉行，擔憂無法應付如此大的客流量，也有議員擔憂重蹈早前旅客到港擠塞道路和交通的情況；亦有議員提議政府多項措施宣傳香港旅遊，如設立一站式APP、於香港駐外辦事處增設文化專員一職等。

議員鄭泳舜指預視到5.1長假期旅客上升，詢問當局會否有特別安排。楊潤雄表示，為免重蹈土瓜灣的問題，現時也做了很多聯絡和統籌工作，旅遊事務專員也會和相關部門就旅客人數、關口及交通安排開會，指整個政府會盡力解決和疏導人流。

針對業界人手短缺，議員林振昇指過往曾出現導遊墊付酒樓、旅遊巴費用，但未能追回的現象，促請政府改善有關情況，旅遊事務專員稱因底價團引致這些現象，相信未來會減少出現，也會加強執法。

政府銳意推廣西九文化區，議員蘇長榮表示西九文化區有全海景地、開支大幅超支，但「地鐵唔通，專線巴士一早收工，公共停車位少之又少」，質疑交通配套「對唔住」如此大的資源投入，也和文化區功能不匹配，擔憂未來旅客變多時情況加劇。楊潤雄指，戲曲中心附近也有地鐵站，稱市民「要接受行多幾步」，未來交通網絡也會進一步完善。

有不少議員就推廣香港文體旅提出建議，如議員李鎮強指可設立APP讓內地旅客一站式瀏覽香港活動、購票，楊回應指可考慮。議員林筱魯詢問政府會否撥款支援香港駐外辦事處，增設文化專員一職，政府指目前在內地辦事處有增設，但未有考慮在外國辦事處增設，議員馬逢國追問原因時，楊指未來不排除會有此行動，但認為現時人手足夠。

議員陳家珮質疑幻彩詠香江活動「冇咩新意」，指「唔會有遊客特登為佢來」，但每年要花費600萬港元，又質疑「文化古蹟本地旅遊鼓勵計劃」成效未如理想，因推出4個月後，6億港元經費僅花費33萬港元，參加人次也只有1600人。楊指會適時檢討幻彩詠香江表演內容，而旅遊專員指相信未來文化古蹟本地旅遊的參與人次會增加。

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鄭泳舜詢問當局對五一黃金週會否有特別安排。

楊潤雄稱旅遊事務專員會和相關部門就旅客人數、關口、交通安排開會。

蘇長榮表示西久文化區交通配套「對唔住」如此大的資源投入。