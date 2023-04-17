美媒指移英港人強積金遭沒收　積金局斥誤導要求刪錯誤內容

繼2019年反修例運動後，本港爆發新一波移民潮。有美媒日前報道指出，有關強積金計劃成員以英國國民(海外)(BNO)護照申請提早領取MPF被拒，事件引起港府關注。積金局今日(17日)指有關報道屬誤導，並要求涉事傳媒刪除相關錯誤內容。

積金局聲明指出，《華爾街日報》早前刊登的上述報道，錯誤地描述強積金計劃成員的資產被沒收，局方對該毫無根據的說法予以強烈譴責；批評有關報道不但誤導公眾，更損害強積金制度的可信度，要求《華爾街日報》刪除相關錯誤內容，以及根據事實作正確報道。另重申，港府早於2021年1月發表聲明，不再承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，因此強積金計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證，作為以「永久性地離開香港」為理由，申請提早領取MPF的證據。

當局強調，強積金計劃成員的強制性供 款一經存入帳戶，即全數及立刻歸屬於有關計劃成員，而強積金亦會存放在計劃成員的個別帳戶內。成員若以「永久性地離開香港」為理由，申請提早領取強積金，必須提供受託人信納的文件及證據。如受託人不信納有關證據及拒絕相關申請時，相關強積金將會繼續保於計劃成員的強積金帳戶內。