劏房租管實施後首次公布數據　每平方米租金高達574元

自去年初實施「劏房」租務管制，政府首次公布最新官方劏房數據。根據差餉物業估價署資料顯示，由條例生效起至今年3月14日期間，共處理了13,391份由業主提交的AR2表格，署方就此進行分析當中租賃期於去年1月22日至今年1月31日期間開始的10,211份有效及屬分間單位的租賃資料。

結果顯示，在10,211間「劏房」當中，6,212間(佔60.8%)位於九龍，2,124 間(佔20.8%)位於新界及1,875間(佔18.4%)位於香港島；當中有4.4%的「劏房」面積少於7平方米，其次約半數即52.6%樓面面積為7至少於13平方米，另有36.8%為13至少於20平方米；而近9成劏房是位於樓齡50年或以上的大廈，只約有1成的位於樓齡25至49年的樓宇。

而根據收集得來資料分析，各類劏房租金由低於2,000至過萬港元不等，當中有接近一半的租金為由4,000至5,999港元(佔47.2%)不等，21.6%為低於4,000港元，但亦有接近一成(佔9.6%)高達8,000港元或以上。另值得注意是，據統計，樓面面積7平方米以下的劏房的月租中位數為3,300港元，每平方米為574港元，倍高於20平方米或以上劏房的287港元；署方亦首次公布各區劏房月租中位數，其中香港島為6,500港元、九龍為4,860港元及新界是4,700港元。立法會房屋事務委員會轄下改善基層住户居住環境事宜小組委員會將於本周五(21日)討論相關文件及議題。