網上現「收購」消費券貼文　商戶打折供市民套現賺差額

港府昨日(16日)派發今年首輪3,000港元消費券，而套現陷阱亦隨之再現。網上平台近日有多個「收購」消費券的貼文出現，聲稱可以用折扣兌換現金，惟有關行為或已涉及串謀詐騙。港府今日(17日)表示，已要求各儲值支付工具營辦商留意各商戶以消費券作交易的情況，如懷疑個別商戶有違規行為，包括以消費券兌換現金，相關營辦商會採取適當跟進行動，包括終止向有關商戶提供儲值支付服務。

政府指，已於昨日向約640萬名合資格市民發放首輪消費券。不過，《東網》記者今日在Facebook發現有不同商戶發布貼文，聲稱可以套現、回收消費券，兌換折扣亦大有不同，如9折即可以3,000元消費券，兌換成2,700港元現金，助市民套現賺取差額。

當局提醒市民，消費券須用於接受參與計劃的6款儲值支付工具，包括支付寶香港(AlipayHK)、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」，以及WeChat Pay HK，作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，但不能用於兌換現金及其他用途。而自2021年推行消費券計劃至今，約有50多間商戶因涉嫌進行違規套現，已被相關的儲值支付工具營辦商凍結或取消其帳戶。

政府續稱，各儲值支付工具就消費券的使用均設有限制，防止消費券用於非指定用途。若個別商戶聯同市民以不法手段，製造虛假交易紀錄，合謀套現消費券等造假、欺詐行為，有可能干犯刑事罪行。消費券計劃秘書處會將涉嫌進行違規套現的個案轉交執法機構跟進。