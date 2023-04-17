停車場流浪貓爆眼　市民兩度救助不果　發貼寄語入籠就醫

流浪毛孩生活難有保障，有善心市民近日在一停車場餵流浪貓期間，發現一隻黃貓有一邊眼睛爆開、血肉模糊，於是決定展開救援，惟在連續兩天的努力下仍未能成功，無奈只能先救助另外2隻懷孕的貓媽媽，並稱之後需再嘗試捕捉，又在貼文向單眼黃貓隔空傳話，希望牠乖乖入籠去就醫以保住眼睛。

該市民今日(17日)凌晨在社交平台貼出近日救助流浪貓的經過，表示當時原本在停車場內餵飼流浪貓，突然在遠處發現一隻「生面口」的黃貓疑被食物吸引而叫喊，且在較暗的環境下仍見該貓面部有一處黑影，該市民遂打開閃光燈照明查看，竟發現該貓其中一隻眼睛已爆開，且眼眶血水已乾，原本眼睛位置只見一片模糊肉洞。

不過由於當時已是深夜，未能向有關機構借捕貓籠，故返家取貓袋希望能捉到單眼黃貓後送去就醫，但由於其戒心重，該市民在嘗試2小時後，黃貓仍不肯接近，無奈下只能在濕糧中混入消炎藥餵飼，幸好該貓將濕糧連藥吃光。至次日，該市民在於同伴帶同2個捕貓籠再次嘗試仍未能成功捕捉到單眼黃貓，只能先救起另外2隻已懷孕的貓媽媽，並待之後繼續嘗試捕捉黃貓。該市民又在貼文表示，希望黃貓能乖乖入籠「等我帶你去睇醫生，早睇話唔定可以保住隻眼」。