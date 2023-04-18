廣華醫院重建工作展開　院方料可多10間手術室　新急症室下月底啟用

廣華醫院歷史悠久，不少建築物需重建。廣華醫院昨日(17日)表示，該院第1期的新大樓重建計劃正陸續進行收樓步驟、內部裝修等工作。院方預計，在完成兩期重建後，可增加10間手術室、增設8間X光室、1間磁力共振掃描室和1間心導管檢查室等。而新急症室會於下月31日7時30分正式運作。廣華醫院行政總監鄧錦成表示，舊急症室會等到最後1位病人離開才停止運作。

重建後的第1期新大樓樓高17層及有兩層地庫，總樓面面積增至約14.5萬平方米，而急症室面積將擴大2.6倍，增至6400平方米，並增加40張急症病床和流感徵狀隔離區域，鄧認為可減少病人輪候時間。此外，該醫院原本有56張隔離病床，而新大樓則擴充至超過60張，需要時也可將其他病床轉為負壓模式，最多能提供超過150張隔離病床。

院方又指，該院又借重建的機會引入多項科技，包括鋪設5G網絡，成為醫管局豁下第一間全院提供5G網絡的醫院。院方補充，目前該院正籌備第2期重建工程向立法會申請撥款，預計今年下半年展開第2期拆卸及下層結構工程，完成第1、2期重建後，該院的樓面面積將增至27.2萬平方米，較原本11.4萬平方米擴大逾50%。