醫院貨倉餐廳冧不停　天花石屎隨時砸死人

本港頻頻冧天花、冧石屎，「日冧夜冧」潛在的傷亡風險不容忽視。其中，公立醫院接連出事，葵涌醫院一月內兩次發生同類事故，該院女成人精神科病房走廊上周五晚有假天花掉落，幸無人受傷；同院兒童及青少年精神科病房的診症室上月初亦冧天花，一部影印機被砸至損毀嚴重，倘砸中人，後果堪虞。

青山醫院A座大樓一個病房內的多用途活動室，上月底則發生石屎剝落而暫停使用。該病房上周本應完成維修，惟院方檢查天花狀況有異，及後發現部分剛用作修補石屎的物料脫落至假天花上，需再次圍封維修。該院病房去年11月亦曾冧天花，一塊面積如A4紙般的石屎更掉落在病床上。

屯門醫院主座大樓一間儲物房上月中亦有假天花掉落，經檢查後相信由於喉管滲水所致。同院放射治療大樓地下低層一個男洗手間去年5月亦曾出事。同一月內，博愛醫院主座大樓地庫一樓中央消毒及無菌物品供應部有一塊假天花掉落。至於沙田威爾斯親王醫院特別大樓八樓婦產科一個多用途室，今年1月亦有天花石屎物料掉落到地上。

公立醫院以外，葵涌嘉里貨倉今月初亦發生外牆塌石屎，一對父女途經祭祖被擊傷送院；大埔新達廣場內的麥當勞快餐店，上月初亦冧天花，取餐處前上方一幅假天花連支架墜下，砸傷一名男顧客。