東方日報A1：冧天花咁大舊　茶客險過剃頭

本港高空墮物事故頻密發生，無奇不有，繼公立醫院爆出多宗冧假天花意外後，粉嶺一間酒樓昨晨亦有一塊兩米乘8米的巨型假天花塌下，電線也被扯下「吊吊揈」。現場茶客險過剃頭，慌忙走避。消防接報到場，酒樓需暫停營業。事件再度揭示樓宇監管甩漏多多，專家懷疑事件可能與承托假天花的支架變形、受潮、不勝負荷、樓宇殘舊或裝修問題有關。有網民笑言：「近排興冧，從醫院、商場、外牆、酒樓，下一個輪到邊個？」又形容冧下的假天花工程如「豆腐渣」。屋宇署指將根據《建築物條例》向有關業主發出勘測令，要求其委任認可人士勘測該石屎樓板，並提交勘測報告及修葺方案。

現場為粉嶺一鳴路15號碧湖商場稻香酒樓，昨晨9時許，大批茶客在酒樓內飲早茶，大多數為長者。詎料，酒樓內一塊兩米乘8米面積的假天花，突然墮下，大量石屎也伴隨飛下。假天花其中一邊仍連住承托的支架，另一邊則打斜砸在一張枱上。據悉，該張枱當時有茶客，幸好他們坐在另一邊，因此避過一劫。有市民拍下現場茶客情況，並將影片上載到社交網，從片段中可見茶客對事故一片嘩然。

天花原先位置外露出大量電線、照明設備等，有男子大叫「走啦、走啦！」氣氛緊張。其他茶客紛紛「埋單走人」，不少長者扶住輔助架及拐杖離去，多張餐桌上碗碟仍未執拾，酒樓職員協助茶客離去，並向上司匯報情況。消防接報到場，證實意外中無人受傷，並檢查塌下的假天花情況，其後收隊離去。酒樓事後在門口拉上屏風，暫停營業。

英國機械工程師學會院士盧覺強表示，塌下的假天花為石棉板，估計重約30公斤，若從5米高處墮下，將產生約50公斤撞擊力，市民不幸被擊中頭部可大可小，並說：「就算唔太傷，可能都會暈一暈，無人被砸中實屬好彩。」盧又稱，該假天花由金屬支架承托，估計由於支架4條邊因受震盪、或其他原因導致變形令假天花墮下，又或者假天花沾上冷氣倒汗水而潮濕，有機會變彎及變軟而塌下。

另有專家指，該巨型假天花安裝前應該會估算重量，因酒樓位處商場內，為避免觸動消防系統，不會以燒焊鞏固假天花，一般會改用吊掛系統掛在金屬架上。他懷疑有工人為了貪方便，把風槽、燈及喉管等設施放在假天花頂，導致假天花不勝負荷塌下。另一專家則估計，事故原因一是樓宇殘舊，石屎結構出現問題；二是裝修手工未如理想，假天花懸掛不穩而墮下。

碧湖商場客戶服務中心昨回應時稱，接獲租戶通知酒樓內部假天花掉落意外後，即時向商戶提供協助，包括圍封相關範圍。有關意外原因有待進一步調查。中心當繼續與租戶緊密溝通，提供適切協助。

屋宇署發言人指，屋宇署早上接獲消防處通知，隨即派員視察，發現該酒樓的天花樓板有石屎剝落導致假天花塌下，但整體樓宇結構沒有明顯危險。該署已即時要求有關物業的業主代表和物業管理公司採取補救行動，有關物業管理公司已圍封涉事範圍，而該酒樓亦已暫停營業。屋宇署將根據《建築物條例》向有關業主發出勘測令，會繼續密切跟進此個案，確保勘測令獲得適當跟進。

發言人強調，業主須對其物業的樓宇安全和維修保養負上責任，並安排定期檢查及作出適時維修。政府會向業主提供協助和支援，並對失修樓宇採取執法行動，以確保公眾安全。

稻香回應表示，現場員工聽到巨響，看見石屎掉落，機警應變，即時疏散顧客，並通知物業管理處。該公司指一向重視構建物的安全，所有裝修工程必定經過專業工程人員設計及驗收完工。事故原因尚在調查，酒樓暫停營業待調查結果。該公司對事件十分重視，將積極配合部門調查及全力支持維修工作。

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