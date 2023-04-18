港府加強家居廚餘回收推廣　惟回收中心「O．PARK3」興建觸礁

有效處理都市廚餘可直接減輕堆填區的固體廢物處理，除餐飲廚餘回收，政府現時正力推家居府餘回收計劃，目前已累計有九條公屋邨正進行試驗，由去年10月至今起收到逾300噸廚餘，更有四成受訪邨民指已養成回收習慣，令當局有應在今年內推展至100座公屋。另外，雖然位於北區的「O．PARK2」有機資源回收中心快將建成，惟「O．PARK3」元朗選址卻觸礁，有機會削弱廚餘回收力。

環保署指出，現時家居廚餘佔整體棄置於堆填區的廚餘量約七成，而全港有三成（即超過 200萬）人口居住於公共屋邨，因此政府有意加快推動屋邨回收，計劃將公共屋邨廚餘收集試驗計劃由現時的66座公屋，在今個年度推展至100座，覆蓋將15萬居民。另早前加強支援及資助私人住宅樓宇採用智能回收桶收集廚餘，至今共收到30個合資格申請項目，當中28個項目已獲批資助，涉及人口約為15萬。其中截止今年3月，兩個已開展廚餘回收的私人屋苑，包括荃灣荃威花園及上水皇府山，已累積回收約6公噸家居廚餘，政府將續進行相關推廣。

廚餘處理方面，位於北區的O．PARK2正全速興建，預計明年投入運作後每日可處理300 公噸廚餘。惟當局指早前建議在元朗石崗興建有機資源回收中心第三期（O．PARK3），研究結果指該幅土地並不適合發展及處理廚餘，因此正計劃擴建各區污水處理廠的「廚餘／污泥共厭氧消化」設施，以作處理回收的廚餘。當局預計在2030年代中期，本港處理廚餘能力每日可達1,500多公噸，料足以處理所有可收集的廚餘。