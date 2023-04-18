港府擬資助居大灣區港人接受診症服務　社協：能發揮分流作用

港府計劃在下月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居住於大灣區、並已預約醫管局門診的香港市民，可於香港大學深圳醫院接受資助診症服務，以尋求更有效方式支援居於大灣區的香港市民的醫療需要。每次須付100元人民幣(下同)診金，餘額由政府資助，每年資助上限為2,000元。

早於2020年新冠疫情肆虐期間，港府已推行特別支援計劃，針對疫情期間因檢疫措施而無法如常在陸港通關的醫管局病人，資助其跟進診症服務。社區組織協會幹事彭鴻昌今早(18日)在電台節目表示，該計劃推出逾兩年，累計近5萬人次求診；而是次計劃擬向每名病人資助2,000元，相信病情穩定者，金額足以應付一年覆診3、4次的求診費用。

他續指，以往病人只能長途跋涉來港求醫，新計劃下可直接在港大深圳醫院接受治療，對居於大灣區的港人，尤是長者更為便利。另外，他認為計劃可發揮分流作用，不過他關注若醫療費用超出資助額，病人是否須自行支付費用。例如若醫療費用高於資助額，或令醫生及病人因經濟原因多了考量，譬如影響醫生決定是否安排更頻密覆診，或病人是否會接受額外醫療程序等。

工聯會副理事長、工聯會大灣區服務社總幹事曾志文則在同一節目表示，現時計劃中只有

港大深圳醫院提供服務。她指出，近年廣州、深圳、南沙等地有診所，由港人營運的醫療集團開辦，且為60歲以上、持回鄉證港人，提供特惠診金，認為這類集團可協助分流，希望他們可跟政府合作，讓跟多居內地港人前往覆診。至於資助額方面，她認為過往長者覆診、身體檢查等，已超出資助上額，又不可以用醫療券，料很多長者仍在選擇在港接受治療。