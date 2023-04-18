掐胸以陽具觸碰陰道　積犯圖姦13歲女囚8年　官斥案情非常嚴重

曾有4次風化案前科的44歲積犯，前年於大圍跟隨一名放學回家的13歲女童進入其所住之大廈，伺機威嚇女童將她帶至大廈梯間，試圖強姦對方，但最終未能成事。他事後被執法人員拘捕，並於今年2月在高院承認1項企圖強姦罪。法官杜麗冰今日(18日)判處被告監禁8年，並指案情非常嚴重，不難想像事主就事件所造成的影響，法庭有責任要保護此類年幼女童。

本案44歲被告曾昭宇，報稱任職運輸工人。他承認在2021年4月21日，於大圍某大廈的梯間，企圖強姦當時13歲的女事主X。被告曾有11次案底，當中有4次涉及性罪行，其中兩次更是與本案類同。據控方透露事主因不希望回想起事件估拒絕與專家會面作心理評估。法官對此表示理解，但指不難想像如此年幼女童遇上此事件，至少會對其心理成長構成陰影。法官又指判刑時有考慮辯方求情指被告沒有使用武器、犯案過程短及因一時衝動犯案。法官稱事主當時只有13歲，只是放學回家，卻險遭強姦，只是幸運地被告的陽具未能勃起她才得以安全。法官又稱雖然被告沒有展示武器，但卻恐嚇要割花事主的臉，可想像她受到的驚嚇。法官最終以監禁12年作量刑起點，因被告認罪故減刑至監禁8年。

案情指，事主X於案發當日下午1時許放學回家，被告跟隨着X進入大廈升降機，但是沒有按鈕。當升降機到達X居住的樓層時，被告先踏出升降機，X其後準備回家，被告卻打手勢要X跟着他。X感驚慌，被告一直尾隨她，使她不敢回家。之後被告按往X肩膀，並稱身上有刀，如不服從便割她的臉。X隨被告到大廈梯間，被告先用手掐X胸部大約半分鐘，再褪下她褲子，以陽具觸碰X陰道外約半分鐘，X曾試圖把被告推開但不成功。因被告的陽具沒有勃起，最終叫X穿衣離開。X回家後致電繼母，把遭性侵一事告知，繼母報案求助。執法人員於案發翌日拒捕被告。他在警誡下承認犯案，並稱企圖與X性交時想起女友，及以往服刑時的情景，最終放棄及離開。經檢驗後X的內褲發現被告精液的DNA。

案件編號：HCCC 158/2022