葵芳停車場下半年偷步徵收充電費　汽車會轟窒礙電動車普及

為了鼓勵市民轉用電動車，車主在政府停車場使用充電服務現時是不收費。惟根據環境及生態局向立法會提交的文件裡稱，指為加快充電服務市場化步伐，政府決定提前為轄下公共停車場設置電動車充電器自助繳費機，意味着較原定時間提早一年多收費；而首階段工程已於葵芳停車場展開，預計今年上半年進行測試，以配合最快在下半年起逐步在政府停車場徵收費充電。另外，政府亦正修訂《香港規劃標準與準則》及與計算寬免總樓面面積有關的「作業備考」，規定未來新建樓宇範圍內所有私家車、電單車和輕型貨車停車位，都必須全面提供電單車中速充電器，預料有關修訂可於今年內完成。

香港汽車會會長李耀培認為，提早收費會窒礙電動車普及步伐，又認為收費水平應與兩電水平相若，每度電不應超過兩元。惟政府指，隨著政府的電動車充電服務逐步市場化，更多私人停車場營運商將會在旗下的公共停車場加裝充電器，提供收費電動車充電服務給公眾使用。政府預計電動車公共充電設施在未來將會隨著電動車數目持續增加。而文件顯示，近年電動私家車佔新登記私家車比例上升，由2018年的1.1%，大升至2022年的52.8%，即每兩部新登記私家車就有一部是電動車。

根據資料顯示，政府在2019年撥款 1.2 億港元在70個向公眾開放的停車場安裝超過1,000個中速充電器。隨著整個計畫於去年完成，政府已提前於2022年達到2025年有不少於 5,000 個公共充電器給公眾使用的目標。而截至2022年12月底，政府及私營機構合共提供約 5,434 個公共充電器，其中2, 210個充電器是由政府提供。立法會環境事務委員會本周五(21日) 將開會討論支援香港電動汽車普及化的充電網絡事宜。