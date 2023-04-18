「特寫」偷拍2女子胸部及雙腿　單身男警認罪准保候判

單身五旬男警聲稱疑因不堪工作及家庭壓力，去年便衣當值期間，在大埔2間商場的連鎖超市及零售店內，無視其他顧客在場，公然靠近2名女子，用手機偷拍她們的胸部及雙腳近鏡「特寫」片段。他今（18日）在粉嶺法院承認作出有違公德的行為及遊蕩導致他人擔心罪2罪。裁判官准被告保釋至5月5日判刑，期間為被告索取背景報告，亦應辯方大狀建議，為他索取社服令報告，但強調所有判刑選項都開放，包括即時監禁。

53歲被告伍佩偉，辯方透露，他是高級偵緝警員，月入約4.3萬港元，現時停職留薪，很大機會會接受內部紀律調查，又透露被告已申請退休。控罪指他於2022年5月31日，在大埔新興花園商場地下惠康超級市場作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即錄影或企圖錄影女子Ｘ的私密影片；及同日在大埔超級城B區LOG-ON遊蕩，導致女子Ｙ合理地擔心本身的安全或利益。

案情指，當日下午5時許，女子Y在大埔超級城LOG-ON閒逛，期間發現被告站在她身旁，他手持手機靠近，當時Y穿着短裙，她登時嚇一嚇，瞪眼望實被告，希望被告停止。不過對方未有收手，Y遂向店舖職員講述事件。被告此時欲離開，Y隨即要求他停步，被告充耳不聞，未有理會，惟結果被截停。執法人員展開調查，揭發被告曾拍攝2段片段，其中一段長66秒，拍攝到Y雙腿近鏡片段。另一段長61秒，涉及另一名女子X，拍到X的胸部近鏡，拍攝時間是同日早上11時許，X對此不知情。

辯方求情指，2名女事主年約30餘歲，並非妙齡少女，他沒有將相關片段上載至互聯網，沒有進一步傷害她們。被告犯案是因工作壓力，而且要照顧年邁母親。當然，被告知道這不是合理理由，應用合法手段舒緩壓力。辯方稱，案發後被告已開始接受心理治療。考慮到被告初犯，自願交出相關證物予執法人員，令執法人員從速破案，加上2罪性質類近，在同日發生，冀法庭先索取社會服務令報告才判刑，並希望2罪刑期能同期執行。

近年，警員淪為風化案疑犯屢見不鮮，去年1月，一名男警與女網民開房後涉偷竊女網友的信用卡及勒索對方2萬港元。同年5月，一名52歲男警被發現在大埔安邦路偷拍一名33歲女子；同月另一名休班警又被揭發在中環一日內偷拍10名女子裙底，於同年12月被判1年感化令。

案件編號：FLCC 1552/2022