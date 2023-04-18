冰球賽播錯歌發生逾月　終更新政制局網頁　可直接下載國歌

港隊於今年2月28日在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播放國歌時，播錯反對修訂《逃犯條例》歌曲，波斯尼亞冰協職員曾解釋，因未能從官方連結下載國歌，故自行在網上搜尋。事件發酵約1個半月，港府終於姍姍來遲更新，政制及內地事務局昨(17日)更新有關國歌的頁面，頁面的繁體中文、簡體中文及英文版本，均可直接下載國歌檔案，而不再需要再按連結到中央人民政府中文版「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，才可下載。

港協暨奧委會去年11月向體育總會發出指引文件，其提供的連結，是從中央人民政府或政制及內地事務局網頁下載國歌，但政制及內地事務局的連結其實亦是連接到中央人民政府中文版「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，網頁是中文版，如果選擇英文版，便會跳到首頁，要加以搜尋才能找到國歌，不諳中文的人要從連結下載國歌不容易。惟有關問題一直未有人發現。

政制局昨更新網頁，中英文的頁面提供直接下載國歌檔案的連結，提供「mp4」和「mov」版本，並附有下載檔案的說明。而以往在網頁下載國歌後，或因輸入法或電話語言的問題，令檔案名稱變成亂碼，如今檔案名稱顯示為國歌的普通話拼音「guoge」，惟未知不諳普通話拼音的海外人士是否明白。