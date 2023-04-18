職安健條例明恢復二讀　議員促提升最高罰款至千萬

立法會大會明天(19日)將會恢復二讀《職安健條例》修訂條例草案。曾於去年提出修訂建議的議員陳紹雄表示，原建議將經循可公訴程序定罪的最高罰款額，由1,000萬港元減至600萬港元；惟政府其後就法案提出修正案，只是接受法案委員會建議，將可循簡易程序審訊罪行的檢控時限，由1年縮短為9個月，最高罰款額仍然維持在1,000萬元，對此陳指將支持法案，但認為政府除要提高阻嚇力外，日後應加強職安健教育，並促進業界以科技取代高風險作業，減少意外發生。

議員鄧家彪亦表示支持法案，指政府在2020年提出初步建議，最高罰則是5,000萬港元，現時政府與資方「討價還價」後才大減至1,000萬，但仍比現行法例有進步，通過後工人將得益，並令法庭日後判罰時有新的量刑參考。

惟建造業議會主席何安誠認為，不少國家對於違反職安法例的罰款均高於1,000萬，卻仍不時有工業意外死亡事故發生。而新加坡在2016年推出建造設計安全的相關法例後，工傷意外死亡個案就大幅減少，認為法例通過後，香港業界更應做好「四個堅持」，包括把安全管理融入臨時工程工序、利用創科結合安全智慧工地系統等，以減少工業意外發生。