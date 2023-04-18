偷拍婚照上載公開個人資料　攝影師助理違起底令囚2月緩刑1年

1名男子涉約3年前擔任執法部門1名高級督察的婚禮攝影師助理時，把2張婚禮照片上載到網上討論區，同時附有該執法人員的個人資料，包括其姓名、編號及所屬崗位等，並附上聲稱有執法人員在示威活動假扮示威者的連結，涉嫌違反高院先前禁止對「起底」的頒令。該男子早前已承認責任，案件今早(18日)於高院原訟庭法官高浩文席前處理。法官在聽取答辯方陳詞後，決定判處該男子監禁2個月但緩刑12個月，並須支付控方訟費8萬港元。法官將押後頒發書面理據解釋裁決理據。

本案申請人為律政司司長，答辯人是楊軒桓(25歲)。據申請方指，答辯人於2020年6月7日擔任1名執法部門高級督察的婚禮攝影師助理時，把其中2張該高級督察與妻子的婚照上載至連登討論區，並附上貼文指「今日我老死結婚，一齊祝福佢」，並附上一條標題為「銅鑼灣放火暴徒 網友肉搜竟是飛虎假扮的」的新聞連結，另外又轉載一個網站上載的高級督之個人資料，包括姓名、編號及所屬崗位等，討論區其後有24個留言，當中包括要找南亞人強姦該新娘。當日婚禮上有人發現該貼文，並於6月11日報案，至去年5月底律政司就此案入稟申請交付程序。

申請方指，即使案件有延誤，但並無影響答辯方求情及沒有對其構成影響。申請方又指案件有加刑因素，當中包括答辯人涉及違反誠信，並指他非一時衝動犯案，除承認責任外並無任何減刑因素。法官亦指，案件應判處監禁，只是刑期為多少。答辯方求情指答辯人自案發至今一直奉公守法，並獲家人支持，他亦透過律師向事主致謙歉。律師又指答辯人已在貼文後一日內刪除貼文。答辯方又指案件不涉違反誠信，但法官並不接納，惟接納答辯人在接工作前不知新郎為高級督察，並非有預謀行事。另外就訟費方面律政司要求答辯人支付17.3萬港元，但答辯方則指答辯人現於非牟利機構工作，其經濟能力有限。法官最終頒令其只須支付8萬港元。

案件編號：HCMP 674/2022