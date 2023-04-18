太空館本周四直播「日偏食」　梳士巴利花園設觀測工具

本港將於「穀雨」，即本周四(20日)中午時分起出現日偏食，為了讓市民見證是次天文現象，康樂及文化事務署今日(18日)表示，香港太空館屆時將會在中午12時半至下午1時20分在社交及影視平台直播，並在當日中午12時至下午1時半，於尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，派發太陽濾光片供市民利用安全的工具觀測太陽。

康文署表示，是次日食的最大食分介乎0.02至0.03，即在食甚時，太陽直徑的百分之2至百分之3會被月球遮擋。由於日偏食在中午發生，全港大部分地方都可以觀測得到。然而，由於東南部地區的日食食分較大，日食時間亦較長，有意觀測的市民不妨考慮前往九龍東或港島東等地區。如錯過今次日偏食，下次在香港出現日偏食的日期為2028年7月22日，屆時月球只輕微觸及太陽邊緣，食分比今次更小。

不過，當局提醒，市民在觀測太陽時必須使用專門的濾光設備，切勿用肉眼或望遠鏡直接觀看太陽；其他不當方法，包括使用煙熏鏡或太陽眼鏡，也會對眼睛造成永久傷害。而天文觀測極受天氣影響，市民應留意最新的天氣情況。更多有關是次天象的詳情，包括日食在不同地方出現和結束的時間、安全觀測太陽的方法、尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋的觀測活動安排及網上直播的資訊。