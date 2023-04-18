林景楠旗下阿布泰黃埔分店疑拖欠租金　債主入稟追討43萬欠款

47名民主派人士因參與「35+初選案」，涉違反《港區國安法》被控顛覆國家政權罪，已認罪並將轉為控方證人的林景楠，其擁有的阿布泰（香港）有限公司，昨（17日）被一間公司入稟區院，追討逾43萬港元欠款。

原告是Palliser Investments limited，被告依次是阿布泰（香港）有限公司及彭廣榮。入稟狀指，2022年11月23日，原告與首被告達成協議，讓首被告租用黃埔花園第11期底層G9-10號舖，租約期2年，由2022年5月1日至2024年4月30日。首年月租為26.8萬港元，次年月租為28.5萬港元。

入稟狀續指，款項不包括冷氣費、管理費、差餉等。首被告應在每月第一日繳交費用。次被告作為擔保人，須確保首被告履行預支款項協議。原告指，被告沒有繳付4月租金，連同有關冷氣費、管理費、差餉、宣傳費用，合共431,754.1港元。原告另追討是次訴訟衍生的訟費及利息。

林景楠上月在Facebook貼文，稱「黃色經濟圈是錯誤示範」，又指「香港不能亂，也亂不起」，「阿布泰將與黃色經濟圈不再有任何關係」。

案件編號：DCCJ1552/2023