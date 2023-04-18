利誘智障少年手淫口交　七旬漢認猥褻等3罪　還押至5.10判刑

七旬翁疑於網上結識1名智障的15歲男童後，2度透過支付數百港元，換取對方上門提供性服務，包括與他肛交、替他口交及手淫。涉案老翁被控與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為及與年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為等罪。該老翁今午（18日）於區院承認當中的3項控罪，法官決定先提取被告的心理及精神報告，並還押至5月10日判刑。

本案原有2名被告，包括男被告黃清湘（71歲，退休人士），及其妻易良蘭（55歲、保安員），2人共被控7項控罪，當中包括與2項對精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為罪及5項與年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為，該5罪中的4項是作為交替控罪。男被告承認3項交替控罪，其餘控罪則全部獲准於法庭存檔。

黃承認的3項控罪的案情指，事主X案發時為15歲4個月，且有輕度智障。X於去年在社交媒體認識被告，被告亦得知他的年紀。被告於去年相約X到一個單位玩耍，X於去年3月16日到寶田邨1個單位內，期間X按被告指示脫光衣服並替被告口交及手淫，被告及後於X肚皮上2射精。被告之後亦與X肛交，且沒有使用安全套，事後被告給了X約300港元。同月20日，X再到該單位，並按被告要求替被告口交並在他口內射精。事後，被告給了X100港元並請他喝可樂。X其後把事件交之心理學家，事件最終須報案被告其後被捕。辯方求情時強調現時控方並無指控被告與精神上無行為能力的男子作猥褻行為，故X的精神狀況不應考慮。辯方又指X是先在社交媒體發文招攬生意，故並非是被告去塗毒X。

案件編號：DCCC 760/2022