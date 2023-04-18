568名青年順利完成大灣區就業計劃　391人獲繼續聘用

政府宣布將大灣區青年就業計劃恆常化，參與企業須按照香港法例，以不低於月薪18,000港元，聘請合資格畢業生，惟有議員關注有多少申請這能完成18個月工作並在未有資助的情況下繼續留在內地，勞福局副局長何啟明表示，相關計劃有568個青年順利完成18個月聘用，但表示計劃目的並非一定要留在內地，而是希望港人有灣區生活體驗。

議員邵家輝關注參與計劃的青年有多少能完成18個月聘用和留在國內，何啟明回覆指目前有568個青年順利完成，391個繼續聘用，但仍有部分人繼續在18個月內任職，因此沒有實際數字，而計劃共花費一億零九十二萬，其中9623萬為津貼，行政費、宣傳等為469萬。針對大多青年未有在計劃完成後留在內地工作，何指「唔認為一定要留在內地」，認為計劃目的是希望青年有灣區生活體驗，且香港也是灣區之一，又指計劃恆常化後會有機構幫助處理參與計畫青年的在職支援，亦會成立同學會分享計劃經驗。

針對職專訓練，議員陳振英指深圳職業技術學院，有80%的專業圍繞城市支柱產業、未來產業，就業率超過96%，當中10%更可以入到世界500強公司任職，指香港是否可以與內地的職業訓練加強合作；而高端人才通行證會否進行中期檢視，擴大指定大學範圍。何回應指，高端人才通行證預計會在今年年底檢討，可能會加入內地「985」大學，教育局副局長施俊輝指香港與內地的職專合作早於2020年12約開始，而職訓局也在深圳設立第一個在內地的職訓中心，未來會進一步加強合作。