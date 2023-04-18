新冠及流感病毒活躍程度上升　衞生署籲市民提高警覺

本港流感季節殺到，惟新冠疫情亦有復燃的迹象，公立醫院急症室長期需應付大量求診患者。衞生署衞生防護中心今日(18日)提醒市民，鑑於本地監測數據顯示，新冠病毒病活躍程度有所上升，而流感整體活躍程度亦再進一步上升。當局呼籲市民提高警覺，出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩和盡早向醫生求診，減低將病毒傳染給高危人士的風險，並要時刻注重個人和環境衞生。

中心發言人指出，新冠疫情現已被視為上呼吸道疾病進行管理，政府一直密切監察新冠病毒在本地的情況及評估風險。中心本年4月的監測數據顯示，本地新冠病毒的活躍程度有所上升，在本月2日至8日的一周內，化驗所新增檢測確診數目、社區檢測中心及社區檢測站採集樣本檢測確診比率、污水監測，以及定點普通科門診及私家醫生診所監測等，對比前一周均呈現上升趨勢。

同時，中心一直密切監察本地流感情況。中心早前已宣布，截至4月1日的監測數據顯示香港已進入流感高峰期，而在4月2至8日的一周內，本港流感整體活躍程度再進一步上升。中心的公共衞生化驗服務處和醫管局收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒確診百分比，從3月首周少於1%，已上升至截至4月8日一周的13.57%。主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，尤其是12歲以下兒童及50歲或以上人士。

中心重申，由於流感病毒與新冠病毒可能同時傳播，除了盡早接種疫苗以保障個人健康外，佩戴外科口罩亦可以預防傳播呼吸道病毒。因此出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，佩戴外科口罩仍十分重要。出現病徵人士不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，並應盡早向醫生求診，減低將病毒傳染給高危人士的風險。