議員批東涌綫延線拖足多年　東涌東居民明年入伙淪「開荒牛」

港鐵東涌綫延線工程今年內即將動工，預計2029年峻工。議員陳紹雄今(18日)在立法會鐵路事宜小組委員會特別會議上關注工期，批評政府在項目拖足多年，預期東涌東首批居民最快明年入伙，仍要做至少6年「開荒牛」。運輸及物流局表示，鐵路「真空期」內，將與巴士公司緊密聯繫，視乎居民入伙進度，適時調較當區公共交通服務量。

議員田北辰表示，延線部分工程須於東涌綫「收車」後展開，建議提早「收車」，爭取更多工程時間，盼項目能提早完成。當局指，東涌綫對該區居民重要，出行難有其他路線替代，故需與港鐵再作研究。

田北辰又指，隨着東涌綫延線及該區發展，料未來區內人口大增，且部分居民會選擇區內就業，包括香港國際機場。他曾提出興建輕軌鐵路，由東涌東站、東涌站，貫穿至機場大樓、航天城及亞洲博覽館等，以方便居民工作。當局回應指，曾與港鐵研究興建往來東涌東站至機場的鐵路，但認為現時東涌區內巴士服務能滿足需求。

東涌綫延線工程分為東、西段兩部分，包括於現有欣澳站及東涌站之間設置東涌東站，涉及對現有約1.2公里長的路軌進行改道；西段工程則從現有東涌站鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西地底，建造新終點站東涌西站。