指控龔仁心以投資為名騙財　官裁定陳書春敗訴　指雙方證供不可信

商人陳書春及他持股的卓基工程有限公司於2014年入稟高院，指控華懋集團時任主席龔仁心利用合作投資為名，騙取他透過卓基工程5,000萬港元，實際是將錢交予華懋慈善基金，用來與陳振聰打官司爭奪龔如心的遺產，因此要求龔仁心及華懋慈善基金等退回有關款項，不過龔仁心一方則稱該些款項均是陳捐贈予基金的，且從沒有該投資計劃。高院法官歐陽桂如早前經開庭後，今（18日）頒下判詞指，認為陳與龔的證供均不可信。但因法官不相信有如陳所聲稱的投資協議，故其指控並不成立，因此裁定陳敗訴，並須支付被告方訴費。

本案原告是陳書春及卓基工程有限公司，陳持有卓基工程70%的股權，不過陳供稱，它餘下的30%股份，其實只是由他的員工掛名代他持有；被告則包括龔仁心、雄福有限公司、華懋慈善基金有限公司及黃乾亨黃英豪律師事務所。法官於判詞指，本案主要依賴陳書春及龔仁心的證供，不過認為2人的供詞均不可信，就龔仁心方面，法官指他刻意就很多關鍵證詞均稱不記得，並認為他過於做作。而且陳書春稱因龔介紹的宋女士希望作投資，陳才會拿出該5,000萬港元，但實際上卻沒有該投資且屬詐騙，故龔應傳召宋作反駁，故法官指認為很可疑。

不過法官指，因陳書春稱是龔以投資協議引誘他投資，實際令他墮入騙局，故其證供更為關鍵。法官指出根據證供當時陳就投資協議所簽的支票並沒有填上收款人，而他與宋女士素未謀面，且無證供顯示宋有投資經驗，因此法官不相信陳仍會根據協議投資5,000萬港元。法官指由於不相信最終有達成相關的投資協議，故認為陳的欺詐指控並不成立，因此最終裁定陳敗訴。

案件編號：HCA 832/2014