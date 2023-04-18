九龍醫院6病翁確診甲型流感　其中3人情況嚴重

九龍醫院再發現有病人感染耳念珠菌，同時一個延續護理病房有6人確診甲型流感。

本港流感確診個案上升，公立醫院求診人數亦急增。醫院管理局今日(18日)表示，據九龍中醫院聯網發言人公布，香港佛教醫院、九龍醫院再發現有病人感染耳念珠菌，同時，九龍醫院一個延續護理病房自周日(16日)起先後有6名男病人確診甲型流感病毒，其中3人情況嚴重。

九龍中醫院聯網發言人表示，6名男病人年齡介乎69至87歲，自周日起先後出現呼吸道感染徵狀。院方為病人進行所需測試，結果發現他們均感染甲型流感。有關病人現正接受隔離治療，其中3人情況嚴重，另外3人情況穩定。醫院已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房所有病人的健康情況。同時已將有關個案呈報醫管局及衞生防護中心作出跟進。

此外，九龍醫院內科延續護理病房早前公布有病人帶有耳念珠菌，醫院經接觸追蹤調查，再發現一名94歲女病人帶有耳念珠菌，有關病人並無感染徵狀。而香港佛教醫院內科及老人科病房亦再發現一名75歲男病人帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀，患者因自身疾病現於伊利沙伯醫院留醫。上述兩名病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院會根據既定指引，繼續對病人的緊密接觸者展開追蹤篩查，並已加強執行各項感染控制措施。