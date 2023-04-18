病婦等睇急症猝死殘廁內　病人組織指非個別事件　斥醫管局無重視

本港一名患有長期病患的58歲女病人，前晚(16日)到東區醫院急症室候診逾12小時，至昨早(17日)被發現命喪無障礙廁所內。有病人組織今日(18日)表示，急症室發生此類事件「唔止一單半單」，但未見醫院管理局重視，認為醫院應加裝感應裝置，同時利用智能設備監察病人狀態，同時如果急症室候診時間太長，可退回診金建議病人到其他醫療機構，避免悲劇一再發生。

根據醫管局網站顯示，截至今晚6時，東區醫院急症室最長等候時間為逾8小時，屬公院之冠。公立醫院急症科醫生、醫學會會董李福基表示，現時急症室分流系統，即危殆、危急、緊急、次緊急、非緊急，在等候病床期間，院方會安排頭3類的患者到觀察病房等特定區域，並定時為他們檢查維生指數。不過，第4、5類別的病人則未獲此安排，該些患者就有機會成為「漏網之魚」，在等待期間病情有變而未能及時發現。

病人政策連線主席、醫委會委員林志釉表示，急症室輪候時間長，「病人除了坐住等，無嘢可以做到」，一些病人可能最初是非緊急，但等到病情有變，故院方有責任需要定時監察病人的最新情況。類似的不幸事件接二連三發生，他認為醫管局未有吸取教訓，理應需檢討指引，如為急症室的所有病人佩戴維生儀器以監察狀況，若當多次未能聯絡病人時，亦需主動跟進尋回病人，如組織一直提倡將病人手帶與RFID（無線射頻技術）連接，用於掌握病患動向，惟當局一直未有落實做法，無法避免悲劇發生。