疑電壓驟降　港島多區大停電　消防接獲多宗被困升降機報告

港島東及南區疑電力發生故障致短暫大停電，今日(19日)凌晨近1時有多名讀者爆料，指東區有多幢大廈突然烏燈黑火，其中包括小西灣富景花園，筲箕灣東大街、鴨脷洲利東邨俱有類似情況，大廈一度漆黑一片。其中愛蝶灣公園近譚公廟一帶及至筲箕灣東大街、筲箕灣官立小學，以至便利店及茶餐廳俱受影響停電。

與此同時，據知南丫島亦有出現停電情況，而事件中消防亦接獲多宗被困升降機內報告，並派員前往救援。此外，有網民稱約於凌晨零時45分，港島東區多幢大廈突然停電，感覺「事發時大廈電燈閃一閃，約一秒左右着番！」另約於凌晨零時45分，不少港島東及南區居民表示電力驟降，更有杏花村居民表示，突然停電兩次，每次約5秒內恢復電力，直至凌晨1時25分，即停電後逾半小時，杏花村居民才表示電力供應恢復正常。亦有網民反應，互聯網網絡訊號亦中斷。及至凌晨1時30分，港島多區電力供應陸續回復正常。

又據了解，受影響的小西灣富景花園，事發時其中3幢樓宇燈光完全熄滅，其後回復正常供電。因受停電影響，港島區有住客被困升降機內，消防員到場救援，期間於鰂魚涌新威園救出一名被困升降機內人士，他毋須送院。港燈表示，該公司由於電力發生故障，部分客戶電力供應可能受影響，正安排恢復供電。