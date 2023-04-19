掟平底鍋放火嚇兒子　失婚婦認虐兒兼縱火　判12個月感化令

患抑鬱症的失婚婦，去年情人節因覺得兒子不專心上網課，在家中憤然掟向兒子平底鍋。之後她外買酒後回家，驚覺兒子鎖上大門，又拒絕開門。這時她竟放火燒門外揮春，致濃煙入屋。婦人被捕後表示放火是想「嚇吓個仔」，令他開門，無意傷害他。婦人早前承認虐兒和縱火2罪，押後至今(19日)判刑。區院暫委法官溫紹明指，考慮到被告兒子的意願，加上本案非同類案件中最嚴重，故判被告接受為期12個月感化令。

本案是區域法院案件，今日移師至荃灣法院處理。匿名被告現年45歲，以「N.L.T.」作代號。她於2020年亦曾干犯虐兒罪，當時法庭判處感化令。法官判刑時明言，被告相隔2年再犯案，令人懷疑感化令是否合適判刑選項。不過，報告顯示，被告的兒子X清楚表明母子關係大有改善，而且X想繼續與被告同住，故決定再給予被告一次機會，就本案判處感化令。

案情指，被告和丈夫離婚後，與現年12歲的X在九龍城某單位居住。2022年2月14日下午，X在家中上網課。他趁小息時間觀看YouTube影片。被告見狀十分不滿。她之後在家中飲紅酒，X不想被告飲酒，試圖搶去酒瓶，被告反指X不專心上課，X感不快，趁被告沒為意時離家。至同日晚上7時許，X返家，被告罵X外出而不做功課，將碗碟等丢到地上，又向X掟平底鍋，X的小腿遭擊中數次。不久，被告外出買酒後回家，發現X不但鎖上了大門，更用雪櫃擋住門口，拒絕開門。被告於是用打火機點燃門口貼着的揮春。有濃煙入屋，X覺呼吸困難，鄰居見狀報警。

案件編號：DCCC 712/2022