300具遺體滯留未入土　當局料3個月內可解決

本港有一定將遺體運送海外和內地的需求，惟過去新冠疫情肆虐近3年，因此可供遺體進出內地的沙頭角口岸暫停運作。有議員今（19日）指，雖然口岸已恢復正常運作，但有家屬仍未能運送先人遺體往內地安葬，導致目前大量遺體只能暫存於殯儀館及醫院殮房，詢問有關政府於過去5年共發出將屍體移離香港許可證的數目以及滯留本港遺體的數目，當局回覆指現時有大概300具遺體正等候移離。

議員林素蔚指中國人傳統講求「慎終追遠」、「先人入土為安」，但收到消息指即使與內地通關，仍有家屬未能運送先人遺體往內地安葬，亦質詢政府有否就相關事宜與內地制定協調機制，及香港若未來仍出現有如新冠疫情肆虐般造成大量死亡個案，殯儀設施是否足夠。當局回覆指，從今年4月13日開始，已開放蓮塘香園圍口岸進出內地，也和內地相關機構跨境演練，從2018至2023年2月，當局共發出3,042張將屍體移離香港許可證，海外和內地分別佔4成和6成，現時共有300具遺體等候運送。

當局又指，從口岸開放後，共有2具遺體送往內地，而本港有7間持牌殯儀館、134間禮堂，過去5年平均使用率76%，相信未來仍可應付需求。議員陳學鋒追問指現時300多具遺體將如何安排運送，當局稱運送容量足夠，但因要殯儀安排需時，預計可在2至3個月解決遺體轉移問題。