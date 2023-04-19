展翅青見計劃在職培訓學員減　最多人從事建造業

本港青年失業問題嚴重，有議員關注為青年提供培訓及就業支援服務的「展翅青見計劃」的推行情況。勞工及福利局指出，2021/22年度獲聘擔任在職培訓職位的學員有1,384人，按年跌2成；最多學員獲聘的行業為「建造業」，有681人，大幅拋離排第二的「社區、社會及個人服務業」，該行業僅238人獲聘。

展翅青見計劃為15歲至24歲學歷在副學位或以下的離校青年，提供一系列免費和適切的培訓及就業支援服務，僱主在計劃下聘用青年並提供在職培訓，可獲發在職培訓津貼。然而，從數據上顯示，獲聘擔任在職培訓職位的學員在5年間有所減少，在2017/18年度多達2,264名學員獲聘，但在2019/20至2021/22的3個年度間，獲聘的學員數量僅維持1,000多名，其中2021/22年度跌至僅剩1,384名。

議員郭玲麗問到，當局會否定期檢視該計劃的項目，以及完善收生情況未如理想的課程。勞福局表示，勞工處會不時檢討計劃，並因應就業市場情況推出優化措施，例如由本月1日起，勞工處與僱員再培訓局加強協作，增加計劃下學員獲取職前培訓的機會及選擇，提升他們的就業能力，在新安排下，展翅青見計劃下的個案經理協助學員報讀僱員再培訓局約700項課程，包括專為青年而設的「青年培訓課程」，以及涵蓋資訊及通訊科技、酒店、旅遊、美容及教育康體等多個行業的職業技能課程。同時，合資格展翅青見計劃學員獲發放的培訓津貼金額調高至每天最多241港元。