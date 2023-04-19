資本投資者入境計劃正釐定細節　政府：目標今年內推出

政府早前指會引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展。立法會今日（19日）舉行大會，會上有多名議員關注計劃細節，如實施日期、申請安排等。政府回應指正釐定計劃細節未能交代有關詳情，但目標在今年內推出計劃，而安排大致沿用舊有框架，投資範圍和金額則可能有所調整。

議員簡慧敏質詢計劃實施日期、投資門檻、申請資格和當局宣傳推廣方式，又要求交代投資綠色債券、基建債券等項目是否可以滿足計劃要求。財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應指當局正制定新計劃細節，大致沿用舊有框架和申請資格，但投資範圍和金額可能有所調整，考慮將投資金額倍增和設新投資範疇包括創科企業，以吸引新資金落戶香港。

對於政府考慮將創科企業納入計劃中，議員黃英豪指創新科技企業定義廣闊，問到政府在公布計劃同時會否提供創新企業名單或項目。陳浩濂回應稱，同意要釐定何謂科技企業，指有與創新科技及工業局聯繫，惟細節仍在敲。

另一議員陳振英關注申請人可以帶來港的直系親屬人數是否與過去相同，抑或投資額愈高可帶的人數愈多。陳浩濂回覆稱，不會因為投資額愈高，而可帶來港的人數愈多；而議員廖長江要求政府交代資本投資計劃會否包括綠色債券、基建債券等項目，會否計算作投資資產。陳浩濂回應指計劃將包括香港上市的股票、政府全資擁有或發行的債券，而綠色債券、基建債券屬有關類別，又稱正研究能否加入人民幣資產作計算。