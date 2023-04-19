公院屢跌儀器冧石屎　辯稱機制未列明需通報　醫管局認有不足

近期多間公立醫院相繼發生醫療儀器掉落，以至樓宇冧石屎等嚴重事故，社會上不同界別均關注事件。醫管局行政總裁高拔陞今日(19日)在立法會衞生事務委員會上指，初步檢測約8000個醫療懸掛式儀器，以及修補300多處樓宇的石屎，又承認內部員工對設施維修保養的專業知識及經驗，可能追不上現有水平，會加強監督工作。

議員陳凱欣不滿當局在今年2月聯合醫院手術燈掉落事故後，才對外公布去年11月發生的青山醫院冧石屎事件，質疑醫管局通報系統名存實亡，批評醫管局對相關查詢回覆緩慢。

高拔陞回應指，青山醫院針對石屎剝落的通報非常不理想，院方較遲通知總部及相關同事，明顯有不足之處。他強調醫管局一向設有早期事故通報機制，鼓勵遇有懷疑即時通報，但過往的通報機制的確沒有列明石屎剝落一類情況，醫管局初步亦認為應該設有清晰系統，列明石屎及天花剝落情況的對外通報機制。

高亦承認醫管局內部員工對設施維修保養的專業知識及經驗，可能追不上現有水平，醫管局會加強監督工作。針對顧問及承辦商表現，醫管局會按需要啟動法律程序要求對方負責，將來亦會在合約內加入相關條款，加強追究責任。另一議員葛珮帆，就關注日前東區醫院女病人在廁所不省人事，其後死亡事件，期望當局善用科技改善情況。高就回應指，醫管局有透過科技，監察病人進入急症室後的身體指標，但推動臨床應用需時。