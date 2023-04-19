98%人無參與民調　明日大嶼諮詢度低　學者轟：政府聽唔聽民意

港府推動明日大嶼計劃備受質疑，惟公眾諮詢活動被質疑認受性不足。環保團體今日(19日)發布有關明日大嶼的民意調查，發現有98%人未有參與諮詢，當中最普遍原因是不知道有諮詢，佔28%；對於明日大嶼計劃，僅得6%受訪者支持，另有66%人認為應優先善用北部都會區，尤其棕地；即便明日大嶼建成後，更有73%人表明不會居住。香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯認為，諮詢僅得2%參與度屬非常低，惟此計劃對本港影響非常深遠，諮詢度不足或令市民覺得「政府到底聽唔聽民意」。

綠色和平委託香港民意研究所，於上月27日至30日進行有關「明日大嶼民意調查2023」，訪問了共1018名香港居民。調查發現，政府未能有效收集民意，只有2%人表示曾參與明日大嶼公眾諮詢；當中不少人對計劃憂心忡忡，最多人擔心明日大嶼將出現財務危機，例如有53%人擔心會掏空庫房或令香港負債；有45%人擔心工程延誤；更有55%人對明日大嶼成為第三個核心商業區的願景沒有信心。

綠色和平資深項目主任陳可淳批評，政府於公眾諮詢期間未有主動或落區收集民意，而大部分市民較支持優先發展北部都會區的棕地，亦是因為北部都會區屬已有土地，基建資金較明日大嶼為少，而在水中心建島，「未知性會高好多，而且係(資金)未封頂。」至於政府今次進行有前設的諮詢，陳亦坦言屬有記憶以來首次，直斥此做法是「打晒開口牌」，認為難以做到一個有效反映民意的諮詢。

對於明日大嶼由2個島變成3個島的計劃轉變是否會影響民意改變，李立峯認為市民未必有詳細了解計劃技術性上的轉變，故難以扭轉民意；而就明日大嶼此推出多年的政策議題，且佔較大公共討論空間，故足可見大多市民持反對意見屬較穩定的意見。