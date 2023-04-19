47人初選案續審　趙家賢稱對戴耀廷有怨恨

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今天（19日）繼續在西九龍法院受審。民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢續作供。趙坦承對戴耀廷有怨恨，故審訊時不時稱呼戴為「大學者」、「大思想家」，又謂戴可算是「麻煩製造者」。趙稱，因避免民主派「鬼打鬼」，民動遂答應承辦初選，強調自己反對透過否決預算案，去迫使政府回應民間五大訴求。

趙家賢指，當時整個社會氣氛要求有初選，希望民主派不要「自己人打自己人」、「鬼打鬼」，集中票源，以便讓民主派進入議會反映民意。因此，雖然他知道和戴工作關係不理想，民動於2020年5月，仍決定承辦初選。另外，庭上展示了趙於2022年與執法人員所錄取的口供，趙在該口供中說「為免得失民主陣營，我無可奈可繼續處理初選工作」。趙強調，民動沒有特別出眾或清楚的政治立場，組織會迎合民主派需要而提供協助。

代表何桂藍的大律師向趙指出，民動早於2020年2月已答應承辦，所以趙才會出席年初舉行的協調會議，趙矢口否認，說「絕對不同意」，反問大狀「係咪想植入一啲唔屬於我嘅記憶」。此外，趙認為，本港民主陣營可以分為傳統民主派、進取派、本土派及抗爭派，其中進取派不像傳統民主派般溫和保守，又不似抗爭派般「擺明隊到行」。法官表明，法庭的裁決取決於被告行為，與被告屬甚麼派別無關。

案件編號：HCCC 69/2022