鼓勵發展商興建安老院舍　當局指可按需要提供宿舍予輸入護理員

本港安老院舍宿位供不應求，加上人手不足，政府在去年《施政報告》建議提供更多誘因，鼓勵發展商在私人發展項目興建安老服務設施。立法會議員陳恒鑌今日(19日)就安老院舍及長者房屋，向勞工及福利局局長孫玉菡提出書面質詢，當局回應指目前香港房屋協會提供約900個以終身租住形式出租的「長者安居樂」單位，私人發展商在新發展物業內提供安老院舍，如遵守特定契約條款和得到社會福利署支持，可獲豁免合資格安老院地價，而發展商亦可按需要自行決定興建員工宿舍供輸入護理員居住。

陳恒鑌提及，2022至2023年度《財政預算案》中，決定提高每個私人發展項目能受惠的安老院舍面積，並建議進一步寬免該等樓面計入項目可容納的最高樓面面積，以增加優質私營安老院的供應，政府會否鼓勵發展商附加其他增值服務於新建的安老院舍中，例如以1成總樓面面積為限，附設小教堂、咖啡室、診所及培訓中心等設施，以產生更多協同效應。政府回應稱如發展商擬為相關院舍提供附屬設施，社署會按個別情況考慮是否支持相關建議。

房協及私人發展商亦有提供長者房屋項目，政府回應指房協推行「長者安居樂」住屋計劃，為合資格的長者提供出租住屋、社區康樂及醫療護理的一站式服務。目前，住屋計劃下有三個項目，包括將軍澳樂頤居、牛頭角彩頤居及紅磡豐頤居，共提供約900個以終身租住形式出租的「長者安居樂」單位。房協亦已規劃在部分出租屋邨重建項目及專用安置屋邨項目採用綜合發展模式，即除出租或資助出售單位外，亦會在合適項目中提供「長者安居樂」單位，以推廣居家安老及社區內跨代共住的概念。

現時安老院舍的營辦人可透過「院舍輸入護理員特別計劃」申請輸入護理員，政府亦指其他不屬於安老院的設施(例如員工宿舍)，發展商可按照本身的經營策略，在計劃下受惠的安老院樓面面積範圍外，自行決定是否興建。