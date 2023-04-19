安達臣道天橋工程延誤超支近10億　帳委會報告轟各部門欠協調

立法會政府帳目委員會就去年11月審計報告，揭發安達臣道發展工程計劃管理問題，最終導政工程造價高達30億元及超支近10億元的情況，今日(19日)在立法會發表相關報告。委員會主席邵家輝表示，帳委會極度關注當局在工程計劃合約批出時，大幅改動行人天橋系統設計，以導致額外合約開支及工程延誤，批評當局未有進行有效的地區諮詢，部門亦欠缺協調。

邵家輝指出，事源相關工程由原本的公私營房屋項目，改為全部公營房屋，房屋署需重新規劃行人天橋系統，並進行相關研究；而土拓署為配合公營房屋入伙時間，就在行人天橋系統設計尚未敲定前，批出工程合約。雖然土拓署在合約中採用可刪減條款，讓工程更具靈活性，但未能避免承建商因工程大幅改動而提出申索，最終導致工程超支。

立法會帳委會認為，當局應汲取教訓，強烈促請決策局更積極擔當主導角色，協調部門推展項目，並加強工程項目的風險管理；亦建議當局應對採購工程合約進行同步招標，檢視工程計劃的費用、估算方法，並加強工程項目風險管理，以減低超支風險及確保項目如期落成。委員會亦促請機電工程署及路政署，須密切監察行人天橋系統的升降機運作，並促請運輸署及相關部門適時檢視行人天橋的使用情況。