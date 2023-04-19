擱置啟德單軌「雲巴」　葉劉淑儀：應向市民道歉

以高架單軌列車貫通九龍東，曾是政府的發展規劃。

九龍東交通擠塞問題，區內長期都有增設集體運輸系統的訴求。然而政府先後否決單軌列車和引入「雲巴」，寧願以興建行人單車天橋和增闢巴士線作為替代方案的做法，有議員認為政府應向當區居民道歉。

立法會今日(19日)討論啟德建設綠色智能集體運輸系統。議員葉劉淑儀直指政府應向當區市民道歉，事關啟德地區樓價高企，交通配套卻不完善，市民被誤導以為將來有單軌列車系統，但最終要面對當局「一係用返巴士、一係叫人行、一係叫人踩單車」的決定，政府應向市民道歉。當局回應時指明白市民期望，啟德目前有電動巴士22X線，幾分鐘可接駁啟德體地鐵站，認為綽綽有餘，會適時研究「綠色」智慧交通系統。

就關於引入「雲巴」一事，政府認為難以符合消防要求，加上造價高昂，計劃並不可取。議員楊永杰指現時「雲巴」的造價為1億港元1公里，性價比極高，冀當局可否繼續考慮「雲巴」。政府表示為加強區域交通，本年第三季和第四季度將新增啟德郵輪碼頭至尖沙咀的循環巴士線，以及延伸城巴20A線等，政府強調會因應市區人口，環境等因素而適時檢討，亦會在年中會完成東九龍技術可能性研究報告，並歡迎各界提供意見。