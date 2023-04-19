立會通過子女免稅額上限增至13萬　議員斥港府象徵式調整

落實2023至24年度《財政預算案》建議的稅務寬減及增加子女免稅額。其中預算案建議一次性寬減2022／23課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以6,000港元為上限。亦建議增加薪俸稅及個人入息課稅下的子女基本免稅額及每名子女於出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬港元增至13萬港元。

議員謝偉銓立法會大會三讀通過《2023年税務(修訂)(子女免税額及税務寬免)條例草案》，草案旨在表示，香港生育率近年不斷下跌，年輕人「唔願生」的原因，主要是財政上的考慮，如要補習、興趣班各種使費，養育小朋友可能不止400萬港元，於是思前想後，諗過渡過，最後都係決定唔生，或者只生一個就「封肚」。

他又指不少地方不單子女免稅額高，甚至會送錢、送車、送樓來鼓勵國民生育，今次預算案建議將子女免稅額輕微調高1萬港元，可能只是僅僅追回過去幾年的通脹，對生育率的刺激作用估計不大，希望港府效法海外地區，推出比較大刀闊斧的稅務同財政措施，建議大幅調高子女免稅額，例如增加1倍。而改為累進式，生得愈多，就扣得愈多，同時引入子女教育開支免稅額，以紓緩尤其是中產父母的稅務負擔。強調「呢啲錢值得使」，是對香港未來的重要投資。

議員郭偉強同樣認為子女免稅額提高1萬是聊勝於無，但有總好過無，他提到當局上一次修訂子女免稅額是在2018年，認為政府是否只是象徵式作調整，每屆政府略略調整下，而背後無任何政策的考慮。政府早前表示鼓勵生育是採取不干預政策，認為現時是否對牛彈琴，而今次亦非累進式免稅，無累進思維，反映政府不了解中產面對的處境，講到底，當局沒有正式將鼓勵生育放入政策議程內，他認為要盡快去做，並進行調研，找出原因，絕對不能再拖，促請政府不要過於短視，以為「5年過咗就神仙過海」，應作可持續發展，例如實行全薪產假，做好託兒政策等。

對於不少議員不滿薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，訂於每宗個案以6,000港元，財經事務及庫務局副局長陳浩濂指是考慮整體財政承擔，充分考慮各因素，認為已平衡各方的決定，已惠及最需要的人士。子女免稅額方面，當局指已考慮公共財政帶來的影響，以及有關建議是否符合稅制簡單公平，在減少納稅人負擔，與財政穩健上取得平衡。