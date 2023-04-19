收紮鐵工非法回佣10萬　機場三跑分判商兩工頭被起訴

廉政公署今日(19日)落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商兩名前「工頭」，涉嫌從5名紮鐵工人收受非法回佣共約10萬港元，以協助對方繼續獲該分判商聘用。二人已獲准保釋，以待本周五(21日)在西九龍裁判法院答辯。有關案件尚在調查中，不排除會有更多人士被檢控。

被告徐二高(47歲)及郭天保(42歲)同為德鑄工程有限公司前紮鐵工「工頭」，被控5項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。德鑄為「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，徐及郭任職「工頭」，帶領同一組紮鐵工人在項目工地工作。兩人涉嫌於2020年8月至2021年4月期間，分別串謀5名紮鐵工接受5筆非法回佣合共約10萬港元，每筆由約3,900至約3.3萬港元不等，以協助該等工人繼續受僱於德鑄。

就「三跑」項目，廉署已落案起訴23名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，當中11人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月。9人尚待審訊，1人獲控方不提證供起訴，餘下2人為本案被告，將於星期五答辯。廉署發言人，呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供非法回佣以換取受僱，應拒絕並向廉署舉報。