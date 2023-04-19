人工島較正常海平面高逾6米　將建海濱長廊作極端天氣緩衝區

政府漠視民意，繼續一意孤行地推展明日大嶼計劃，繼有環團批評當局假諮詢後，有議員要求發展局交代更多交椅洲的細節，包括面對全球極端天氣愈來愈嚴重，正如今早(19日)天星碼頭都曾刮起時速達100公里的陣風，議員擔心人工島在工程期間及建成後的應對災害能力。

發展局局長甯漢豪答覆時指，交椅洲人工島建議地面高度較現時香港平均海平面為高，亦會沿海岸線設20至30米闊的海濱長廊，除了作為休憩用地外，亦會是極端天氣下的緩衝區；甯續指，局方建設人工島平均地面高度為主水平基準以上7.5米，部分當風位置更達主水平基準以上9米，比現時香港平均海平面高出超過至少6米。

至於議員亦關注人工島對海洋的影響，局方表示會研究採用「深層水泥拌合法」，指比較傳統挖泥式填海方法，新方法不用清除及運去海泥，減少水中懸浮粒子的產生。局方指，按照《香港 ( 2030+》報告，減去3,200公頃已推展或已成熟的項目後，本港仍需要約2,600至3,000公頃土地。而政府在此基礎上再物色了4,100公頃土地作中至長期發展，包括人工島的1,000公頃。換言之，直至2048年總土地供應有7,300公頃，已超出預期約1,000公頃，局方認為有助香港建立長遠土地儲備。