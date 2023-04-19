DSE筆試開考在即　考生毋須擔心染疫現變數　壓力水平回落低位

尚餘兩天即將迎來疫情後首個香港中學文憑試(DSE)的筆試考試，考生壓力隨日子增加。不過，根據學友社今日(19日)公布考生壓力調查，發現今屆考生因應考試安排相對穩定，壓力比上屆考生有所下跌，以滿分10分計算，考生於3月份時的壓力平均分為7.01分，對比去年3月的調查下跌0.86分。而面對部分考試內容改制，有考生坦言可惜，但仍希望可考取佳績。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，同學毋須擔心會染疫，亦毋須再擔心考試會有變數，故考試壓力較放鬆，壓力指數屬疫情以來最低位。

學友社於今年3月底以網上問卷形式訪問逾700名應屆考生。結果顯示，壓力平均分屬9至10分，即極高壓力水平的考生，由去年的35.5%下跌至22.7%，跌幅達12.8%。至於學科壓力平均分方面，除英國語文科外，所有學科的壓力平均分均有下跌，其中通識教育科更成壓力平均分最低學科，有5.6分；對於英國語文科成最高壓力平均分的學科，達7.3分，吳寶城認為是由於英文較需要沉浸學習，應屆考生由中四級起受停課影響上課進度，難以追回落後，故倍感壓力。

因應今年考試仍需佩戴口罩及填寫健康申報表，應屆考生Renee坦言「正常唔使戴就最好啦」，因會害怕跌口罩、忘記戴口罩或填健康申報表等，她又憶述上月考英文口試時，有數名同學忘記戴口罩和填寫健康申報表，雖然考場有提供，但會令考生感覺「做漏野」，增加壓力影響發揮。

對於校本評核部分被取消或精簡，Renee亦感到可惜，她舉例指IES(獨立專題探究報告)部分刪減後，雖然考試壓力或會降低，但認為課題有趣有助學習；而取消中文口試，她亦苦笑指「我咁中意講野，諗住可以拉分」。不過Renee對考試仍樂觀面對，目標考入香港理工大學的社會工作學系，成為一名社工。

學友社大中華升學資源中心主任兼學生輔導中心隊長陳衍宗表示，今年考生相對注重未來出路，建議考生可在考試完畢後整合評估成績，利用不同升學平台或諮詢機構去了解升學出路；家長亦應避免反覆詢問子女考得如何，減少考生壓力。