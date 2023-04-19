機構推免費肺癌篩查 　99人中7人確診 　籲市民「每年一檢」

肺癌為本港最常見癌症，2020年男女死亡數字達逾3,900宗。癌症資訊網慈善基金今日(19日)公布第一期免費肺癌篩查計劃的結果，99名參與者當中有7人確診肺癌，患病程度分別有第1期至第3期，當中有6名病人已完成手術，1名病人需要藥物治療。基金主席方嘉儀表示，正展開第2期的篩查計劃，預計提供100個服務名額，若人數眾多將以抽籤形式進行。

篩查計劃在2021年11月到2022年10月期間進行，99名參與者為血親曾患上肺癌的人士，分別為66男33女，年齡介乎45歲至75歲以上，吸煙者佔43名、非吸煙者佔56名。計劃包括進行一次低劑量胸腔電腦斷層掃描(Low Dose CT Thorax，LDCT)檢測，並由專科醫生為檢測前、後各提供一次評估諮詢。

參加者Ann今年60歲，本身不煙不酒，但有肺癌家族史，媽媽和妹妹分別在50多歲和40多歲確診肺癌。她參加篩查計劃後，影像報告指很有可疑，建議到醫院做進一步檢查，從而發現是肺癌第一期，並做了根治性腫瘤切除手術，4天後便出院，亦毋須再做任何治療。

心胸肺外科專科醫生司徒達麟表示，肺癌分成4期，2020年時本港有近6成肺癌患者都屬於第4期，若能早期發現肺癌病變，以手術切除，根治率能高達9成。當患者出現像持續咳嗽、痰多、氣喘、咳血等明顯病徵時，已經屬於晚期，而病人即使沒有高危因素，亦有機會患上肺癌。篩查的目的是希望能在無病徵的早期發現肺癌，提高根治的機會，他建議市民可每年做一次檢查，費用約2,000港元。是次計劃結果顯示肺癌篩查對市民健康有正面幫助，他希望政府或相關機構可提供資助，長遠市民健康受惠，亦能減輕醫療負擔。